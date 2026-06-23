Foody Zero Sprechi: il 24 giugno i risultati dell'hub

Mercoledì 24 giugno, alle ore 11, il Foody Business Center del Mercato Ortofrutticolo di Milano (via Lombroso 54) ospita l’evento «Donare le eccedenze per generare valore», un momento di restituzione e confronto sui risultati raggiunti dall’Hub di Aiuto Alimentare Foody Zero Sprechi. Lo comunica il Comune di Milano.

All’incontro, promosso dall’Area Food Policy del Comune in collaborazione con Sogemi, interverranno la vicesindaca con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, il presidente di Sogemi Cesare Ferrero e la vicepresidente di Fondazione Cariplo Claudia Sorlini. Nel corso della mattinata saranno illustrate le attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e le modalità operative con cui avvengono le donazioni.

Cos’è l’hub Foody Zero Sprechi

Foody Zero Sprechi è uno degli otto Hub di Aiuto Alimentare attivi a Milano: strutture che intercettano le eccedenze ancora buone — frutta, verdura e altri prodotti invenduti — e le redistribuiscono attraverso il Terzo settore alle famiglie in condizione di fragilità. La sua collocazione non è casuale: l’hub opera all’interno di Foody, il mercato all’ingrosso ortofrutticolo della città gestito da Sogemi, dove ogni giorno transitano grandi quantità di prodotti freschi e dove, di conseguenza, si concentra anche una parte rilevante delle eccedenze recuperabili.

Cosa significa per i cittadini

Il modello degli Hub di Aiuto Alimentare ha un doppio obiettivo: ridurre lo spreco alimentare e sostenere chi fatica a fare la spesa. Il cibo che altrimenti finirebbe tra i rifiuti viene raccolto, controllato e consegnato a chi ne ha bisogno, trasformando un costo ambientale in un beneficio sociale. È la logica riassunta dal titolo dell’evento: «donare le eccedenze per generare valore». Per chi vive a Milano significa una rete più solida di redistribuzione alimentare, costruita insieme a fondazioni, enti del Terzo settore e operatori del mercato.

Una rete anti-spreco che cresce

L’appuntamento del 24 giugno si inserisce in un percorso che Omnimilano ha già seguito. Negli ultimi mesi è stato presentato il bilancio 2025 del recupero alimentare a Milano, con oltre mille tonnellate di cibo recuperate dagli otto hub, ed è cambiata la gestione di alcune strutture, come l’Hub di Aiuto Alimentare in Cascina Cuccagna, passato a Fondazione IBVA. Il confronto in programma a Foody serve proprio a fare il punto su quanto realizzato e a mettere a fuoco le modalità operative delle donazioni, in vista di un ulteriore consolidamento della rete cittadina contro lo spreco.

Fonte: Comune di Milano.