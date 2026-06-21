Giornata mondiale Sla: Palazzo Marino si illumina di verde

In occasione della Giornata mondiale della Sla, questa sera il Comune di Milano illumina di verde la facciata di Palazzo Marino, aderendo all’iniziativa promossa nelle città di tutto il mondo come segno di attenzione verso chi convive con la malattia. Lo comunica il Comune di Milano.

Quando e dove

La sede municipale di piazza della Scala, uno dei luoghi simbolo della città, resta illuminata con la luce verde — il colore internazionale della lotta contro questa patologia — dalle ore 21 fino al mattino di domani. L’accensione è un gesto pubblico e gratuito, visibile da chiunque passi in centro nella serata del 21 giugno: nessuna prenotazione o evento, solo la facciata accesa a ricordare la giornata.

Cos’è la Sla

La Sla (sclerosi laterale amiotrofica) è una malattia neurodegenerativa che colpisce progressivamente i motoneuroni, le cellule nervose che controllano i muscoli volontari. Con l’avanzare della patologia chi ne è affetto perde gradualmente la capacità di muoversi, parlare, deglutire e respirare in autonomia, pur mantenendo in genere lucide le funzioni cognitive. È una malattia per cui non esiste ancora una cura risolutiva: per questo le giornate di sensibilizzazione puntano a sostenere la ricerca e a rendere più visibili i bisogni assistenziali dei pazienti e delle loro famiglie.

Un gesto simbolico ricorrente

Con questa accensione il Comune partecipa a una giornata di riflessione sui bisogni di cura e di ricerca e di vicinanza alle persone colpite e ai loro familiari. Illuminare i monumenti cittadini di un colore-simbolo è una pratica che Milano adotta spesso per le ricorrenze civili: di recente Palazzo Marino si era acceso con i colori della bandiera ucraina per l’anniversario dell’invasione russa. Lo stesso palazzo, restaurato nelle facciate e aperto al pubblico nelle visite della prima domenica del mese, diventa così, per una sera, un segnale rivolto a tutta la città.

Fonte: Comune di Milano.