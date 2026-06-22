Le Civiche Fest 2026: il programma dal 1 al 17 luglio

La seconda edizione de Le Civiche Fest anima Milano dall'1 al 17 luglio: teatro, musica, cinema e incontri delle Scuole Civiche di Fondazione Milano.

Il programma è finalmente svelato. È stata presentata lunedì 22 giugno a Palazzo Marino la seconda edizione de Le Civiche Fest, il festival estivo diffuso che dall’1 al 17 luglio trasforma Milano in un palcoscenico aperto al pubblico con le produzioni delle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano. Lo comunica il Comune di Milano.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il Direttore Cultura del Comune Domenico Piraina, il Presidente di Fondazione Milano Matteo Bartolomeo e la Direttrice Generale Sara Abram. Il festival, sostenuto da Fondazione Cariplo, rientra in “Milano è Viva nei Quartieri 2026”, il palinsesto estivo dell’amministrazione comunale.

Le quattro rassegne in programma

Il cartellone si articola in quattro rassegne, una per ciascuna scuola. La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti inaugura il festival con due installazioni multimediali, a cui il pubblico è invitato a partecipare attivamente. La Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli propone due incontri di approfondimento dedicati al linguaggio contemporaneo. La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi porta in scena sei serate di spettacolo al Teatro dell’Elfo, mentre la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado anima il Teatro Out Off con cinque serate di concerti.

A salire sul palco sono soprattutto i giovani talenti under 35, allieve e allievi diplomandi delle scuole, affiancati dai loro docenti: una vetrina del lavoro formativo delle Civiche.

Cosa sono le Scuole Civiche di Milano

Fondazione Milano è l’ente pubblico che gestisce le Scuole Civiche cittadine, un sistema di alta formazione artistica e professionale con una lunga tradizione. Riunisce quattro realtà storiche — musica, cinema, teatro e mediazione linguistica — che da decenni formano musicisti, registi, attori, traduttori e tecnici. Un festival che mette insieme questi quattro mondi diventa un’occasione per avvicinare i milanesi a un patrimonio formativo spesso poco conosciuto al di fuori degli addetti ai lavori.

Quest’anno, ha sottolineato il presidente Bartolomeo, si rinnovano le collaborazioni con il Teatro dell’Elfo e l’Accademia di Brera e se ne inaugura una con il Teatro Out Off.

Informazioni utili

Il festival si svolge dall’1 al 17 luglio in diverse sedi della città; il programma completo con date e orari è pubblicato sul sito di Fondazione Milano. Per gli altri appuntamenti dell’estate milanese si può consultare la nostra guida su cosa fare a Milano e l’articolo sull’annuncio del festival.

Fonte: Comune di Milano.