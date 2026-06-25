Metro M5 a Monza: pubblicato il bando di gara

MM Spa pubblica il bando internazionale per progettare e costruire il prolungamento della M5 fino a Monza: opera da 1,9 miliardi, 12,6 km e 11 nuove fermate.

Il prolungamento della linea lilla verso la Brianza compie un passo concreto. MM Spa, società appaltante incaricata dal Comune di Milano, ha pubblicato il bando di gara internazionale per la progettazione esecutiva e la realizzazione del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. È il primo atto operativo che dà il via a un’opera dal valore complessivo di circa 1,9 miliardi di euro, tra le più rilevanti per estensione in Italia. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa prevede il bando

Con la pubblicazione del bando, i documenti della gara pubblica diventano liberamente consultabili online: è la fase in cui le imprese interessate possono presentare le proprie offerte per aggiudicarsi progettazione e lavori. Il passaggio arriva dopo l’approvazione del nuovo quadro economico dell’opera, che la Giunta aveva deliberato pochi giorni prima — ne abbiamo scritto nell’articolo sul quadro da 589 milioni per la M5 verso Monza. Solo dopo l’aggiudicazione potrà partire la fase di cantiere vera e propria.

Il tracciato e le nuove fermate

A prolungamento completato la M5 raggiungerà complessivamente 28 chilometri e 19 fermate. Il nuovo tratto misura 12,6 chilometri e parte dall’attuale capolinea di Bignami per arrivare al futuro terminale di Monza Brianza, attraversando i territori di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza, con 11 nuove fermate. Una linea che si estende verso nord servendo un’area densamente popolata e a forte vocazione imprenditoriale, collegando direttamente il capoluogo lombardo alla Brianza.

Un collegamento tra quattro comuni

L’intervento, sottolinea il Comune, farà della M5 la più lunga linea automatizzata d’Italia e toccherà quattro comuni — Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza — unendo per la prima volta nel Paese due capoluoghi di provincia. «Le metropolitane accorciano le distanze e sono un volano per l’economia dei territori», dichiarano gli assessori Arianna Censi (Mobilità) e Marco Granelli (Opere pubbliche), che ne evidenziano anche il contributo alla riduzione del traffico privato e delle emissioni. Soddisfatto il sindaco di Monza Paolo Pilotto, che parla di un’opera «di cui si parla da decenni» e di un punto di partenza per la mobilità del territorio.

Per orientarsi tra le altre opzioni di trasporto resta utile la nostra guida su come muoversi a Milano; gli avvisi e i bandi del Comune rivolti a imprese e cittadini sono raccolti nell’hub bandi del Comune di Milano.

Fonte: Comune di Milano.