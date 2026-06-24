Metrotranvia Milano-Seregno: contributi approvati

Arriva il via libera ai contributi per i commercianti penalizzati dai cantieri della Metrotranvia Milano–Seregno. Il Consiglio metropolitano ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera delegata Daniela Caputo, che prevede l’erogazione di aiuti a favore delle micro e piccole attività commerciali e artigianali colpite dalle ricadute dei lavori. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano.

Aiuti alle piccole imprese sulla tratta

Lo stanziamento previsto è di circa 500mila euro. Il provvedimento definisce le modalità e le risorse per i contributi, con l’obiettivo di sostenere le attività economiche lungo il percorso dell’opera e mitigare l’impatto dei cantieri in corso. L’attenzione è rivolta in particolare alle piccole imprese, quelle che stanno subendo i disagi maggiori a causa dei ritardi delle lavorazioni.

Il voto è arrivato dopo il confronto tenuto in terza commissione consiliare metropolitana lo scorso 17 giugno, con la partecipazione di Confcommercio e della Camera di Commercio. «Sono estremamente soddisfatta per l’approvazione di questa mozione», ha dichiarato Caputo. «Si tratta di un risultato importante che dimostra l’attenzione concreta dell’amministrazione verso le attività della tratta, che da tempo vivono una situazione di difficoltà. Abbiamo mantenuto l’impegno preso e continuiamo a lavorare affinché gli aiuti arrivino rapidamente a chi ne ha più bisogno».

Perché i cantieri pesano sul commercio di vicinato

I lavori di un’infrastruttura lineare come una metrotranvia occupano per mesi carreggiate e marciapiedi davanti agli esercizi, riducendo parcheggi, accessi e passaggio pedonale. Per bar, negozi e artigiani di prossimità il calo di clientela durante un cantiere prolungato può tradursi in un danno economico rilevante: da qui la richiesta di forme di ristoro, ora tradotta in un atto di indirizzo dell’ente.

L’approvazione segue di una settimana il tavolo in commissione sui contributi ai commercianti, che aveva avviato il confronto tra istituzioni e categorie economiche.

Un’opera strategica per il nord Milano

La Metrotranvia Milano–Seregno è una delle grandi opere di mobilità tra il capoluogo e la Brianza: un tracciato di circa 15 chilometri che attraversa un’area densamente urbanizzata, con i cantieri avviati nel 2023. Proprio sul completamento dell’opera Città Metropolitana e Provincia di Monza avevano chiesto un’audizione al ministro Salvini per sbloccare i fondi mancanti. La mozione era inserita nell’ordine del giorno della seduta del Consiglio metropolitano del 24 giugno. Per il quadro complessivo degli spostamenti in città e nell’hinterland resta utile la nostra guida su come muoversi a Milano.

Fonte: Città Metropolitana di Milano.