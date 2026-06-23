Morto Francesco Imprezzabile, agente di Pl a Milano

Cordoglio del sindaco Sala e del Consiglio comunale per Francesco Imprezzabile, agente motociclista della Polizia locale di Milano morto mentre era in servizio.

Milano piange un agente della sua Polizia locale. Francesco Imprezzabile, agente motociclista del Corpo, è morto in un tragico incidente avvenuto mentre stava svolgendo il suo lavoro al servizio della città. La notizia è stata accompagnata dalle dichiarazioni di cordoglio delle massime cariche istituzionali del Comune, che si sono strette attorno alla famiglia e ai colleghi dell’agente.

Le parole del sindaco Sala

«La città di Milano si stringe attorno alla famiglia dell’agente di Polizia Locale Francesco Imprezzabile, scomparso in un tragico incidente mentre stava svolgendo il suo lavoro», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha espresso il proprio cordoglio personale e quello dell’intera Giunta, rivolgendolo anche «al Corpo della Polizia Locale che ogni giorno lavora per garantire sicurezza ai e alle milanesi». Lo comunica il Comune di Milano.

Il cordoglio del Consiglio comunale

Alla nota del sindaco si è aggiunta quella di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, a nome di tutta l’assemblea cittadina. «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’agente motociclista di Polizia locale Francesco Imprezzabile», ha dichiarato Buscemi, manifestando «la vicinanza e l’affetto di tutte le consigliere e i consiglieri comunali» alla famiglia, agli amici e ai colleghi del Corpo «per questa dolorosa scomparsa avvenuta mentre Imprezzabile svolgeva il suo lavoro al servizio della città».

La Polizia locale di Milano

La Polizia locale è il corpo del Comune che presidia ogni giorno la sicurezza urbana, la viabilità e il controllo del territorio cittadino. Gli agenti motociclisti, in particolare, operano sulla rete stradale milanese, dove il lavoro su strada espone il personale a rischi quotidiani. Non è la prima volta che la città si raccoglie per un suo agente: la memoria corre a Nicolò Savarino, l’agente di cui Milano continua a onorare il ricordo a quattordici anni dalla morte in servizio.

Le dichiarazioni di Sala e Buscemi compongono la risposta istituzionale del Comune in una giornata di lutto per Palazzo Marino e per l’intero Corpo. Il cordoglio del sindaco e del Consiglio comunale è rivolto, prima ancora che alla città, alla famiglia di Francesco Imprezzabile e alle colleghe e ai colleghi che con lui condividevano il servizio quotidiano per Milano.