Chernobyl 1986: mostra al Museo Storia Naturale Milano

A quarant’anni dal più grave incidente nucleare della storia, il Museo di Storia Naturale di Milano dedica una mostra al disastro di Chernobyl. “Chernobyl 1986. Disastro, abbandono e rinascita” apre da domani, 24 giugno, e resta visitabile fino al 20 settembre: un percorso scientifico e divulgativo che ricostruisce la tragedia e ne indaga gli effetti sull’ambiente. Lo comunica il Comune di Milano.

L’esposizione è promossa dal Comune di Milano, realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Naturali e curata da Andrea Bonisoli Alquati, Giorgio Chiozzi e Fabrizio Vergani.

Cosa racconta la mostra

Il percorso parte dalla notte del 26 aprile 1986, quando esplose il reattore numero 4 della centrale, per allargarsi alla comprensione della radioattività e degli effetti dell’abbandono umano sull’ambiente naturale dell’area di esclusione. Attraverso immagini, video, esemplari naturalistici, reperti, documenti storici e oggetti della cultura pop, l’esposizione affronta temi come la radioattività naturale, gli impieghi dell’energia nucleare, la fissione e la fusione, gli effetti biologici delle radiazioni e le trasformazioni dell’ecosistema sviluppatosi attorno al sito abbandonato.

“Con questa iniziativa vogliamo non solo ricordare le innumerevoli vittime del disastro che nel 1986 colpì l’Europa, ma anche offrire un’occasione di conoscenza e riflessione su un tema complesso come la radioattività”, afferma nel comunicato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Il via al progetto TRACCE

La mostra non è un appuntamento isolato: inaugura TRACCE, il primo dei quattro nuclei tematici di un percorso multidisciplinare e quadriennale promosso dagli Istituti Scientifici del Comune di Milano — Museo di Storia Naturale, Acquario Civico e Planetario — dedicato al dialogo tra scienza e cultura. È quindi l’avvio di un programma destinato a svilupparsi nei prossimi anni attraverso le tre sedi civiche.

Dove e quando

Il Museo di Storia Naturale si trova nei Giardini Pubblici Indro Montanelli, in corso Venezia, una delle istituzioni scientifiche storiche della città. La mostra è visitabile dal 24 giugno al 20 settembre 2026; il Comune rimanda al sito ufficiale del Museo per orari e modalità di accesso aggiornati. Per chi cerca altri appuntamenti culturali in città, può essere utile la nostra guida su cosa fare a Milano, mentre per inquadrare la sede vale la pagina dedicata al Museo di Storia Naturale.

Fonte: Comune di Milano.