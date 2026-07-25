Teatro City Milano: candidature entro il 10 settembre

Milano sta costruendo il programma della sua prima festa diffusa del teatro. Il Comune ha aperto la raccolta delle iniziative che comporranno il palinsesto ufficiale di Teatro City Milano, la manifestazione in programma dal 15 al 18 ottobre 2026: i teatri della città hanno tempo fino al 10 settembre per candidare i propri appuntamenti. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi può partecipare e con cosa

L’avviso pubblico è rivolto ai soggetti che gestiscono teatri e sale teatrali nel territorio comunale. Le proposte candidabili sono volutamente ampie: spettacoli, rassegne, festival, spettacoli per bambini e famiglie, prove aperte, visite guidate, laboratori, letture e altre iniziative in programma nei giorni della manifestazione. Non si tratta quindi solo di cartellone serale, ma anche di quelle attività — le prove aperte, le visite dietro le quinte — che di norma restano fuori dalla programmazione visibile al pubblico.

L’obiettivo dichiarato è costruire un calendario condiviso che restituisca la varietà dell’offerta teatrale milanese, valorizzando le realtà culturali diffuse nei quartieri e favorendo l’incontro con nuovi pubblici.

Cosa ottiene chi aderisce

L’inserimento nel palinsesto dà accesso alla campagna di comunicazione coordinata dal Comune e dai partner della manifestazione: calendario ufficiale, sito dedicato, mappa dei teatri aderenti e canali istituzionali. Per una sala di quartiere è il punto concreto dell’operazione: comparire nello stesso contenitore promozionale delle istituzioni cittadine più conosciute.

La manifestazione è realizzata dal Comune di Milano in collaborazione con Fondazione Milano e AGIS Lombarda, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Il secondo tempo del percorso Teatro City

Questa raccolta di iniziative arriva dopo la fase di finanziamento: a giugno il Comune aveva pubblicato il bando da 178mila euro per 35 progetti nei quartieri, riservato ai gestori di teatri dei Municipi dal 2 al 9, con domande chiuse a luglio. Quel bando serviva a produrre nuovi progetti nelle periferie; questo avviso, invece, è aperto a tutti i teatri del territorio comunale e serve a mettere in fila, sotto un unico marchio, ciò che nei quattro giorni di ottobre andrà comunque in scena.

Come si presenta la domanda

Le domande vanno presentate online entro il 10 settembre 2026. L’avviso pubblico e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito del Comune di Milano.

«Teatro City Milano nasce con l’ambizione di raccontare, in un unico grande palcoscenico diffuso, la straordinaria vitalità del teatro milanese», dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. «Vogliamo mettere in rete le tante realtà che ogni giorno animano la città, valorizzandone il lavoro e offrendo a cittadine e cittadini un’occasione per scoprire nuovi luoghi, linguaggi e compagnie. Confidiamo in una importante partecipazione degli operatori: sarà una festa del teatro aperta a tutte e tutti».

Gli altri avvisi pubblici aperti sono raccolti nel nostro hub sui bandi del Comune di Milano; per gli appuntamenti in città resta utile la guida su cosa fare a Milano.

Fonte: Comune di Milano.