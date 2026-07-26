Tranvia Milano-Limbiate: cantieri al via dal 27 luglio

Da lunedì 27 luglio entrano nel vivo i lavori per il rinnovo della tranvia Milano-Limbiate, la linea che collega il quartiere Comasina — capolinea della M3 — a Limbiate Monte Grappa. Lo comunica il Comune di Milano.

Dove aprono i primi cantieri

I primi interventi si concentrano fuori Milano. A Limbiate si procede con la rimozione di binari e traversine nel tratto tra il futuro deposito di via Monte Grappa e la rotonda di via Tobagi, con cantierizzazioni progressive. A Paderno Dugnano è invece prevista la realizzazione delle palancole a sostegno delle sponde del canale secondario Villoresi, tra via Gadames e via Leonardo da Vinci. Lungo tutta la linea è in pianificazione lo spostamento dei sottoservizi che interferiscono con la nuova infrastruttura: quelle lavorazioni partiranno da settembre. In programma anche l’officina-deposito di Limbiate e le sottostazioni elettriche.

Non è il primo passo: lo scorso novembre erano già stati avviati i lavori propedeutici, con la rimozione della vecchia linea aerea di trazione e dei relativi pali e la bonifica bellica. In questi giorni prosegue l’iter di approvazione della progettazione esecutiva.

Dodici chilometri e 19 fermate verso il nord-ovest

La tranvia è lunga circa 12 chilometri e conta 19 fermate distribuite tra Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Limbiate e Varedo: quartieri residenziali, poli scolastici e sistemi ambientali come il Parco delle Groane e il canale Villoresi. Il progetto prevede il rinnovo completo della sede tranviaria, in parte protetta dal traffico privato, nuove fermate accessibili, marciapiedi, piste ciclabili, sistemi semaforici intelligenti con priorità per il tram e spazi pubblici più sicuri. Il raddoppio di molti tratti oggi a binario unico dovrebbe portare il tempo di percorrenza dell’intera linea a 35 minuti.

“Con la riqualificazione la linea diventerà una infrastruttura di trasporto moderna”, dichiarano gli assessori Arianna Censi (Mobilità) e Marco Granelli (Opere pubbliche). I nuovi tram transiteranno sulla linea riqualificata presumibilmente a metà del 2030.

Chi realizza l’opera e quanto costa

Il progetto è stato sviluppato da MM Spa, che seguirà anche direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Progettazione esecutiva e realizzazione sono affidate al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da GCF Generale Costruzioni Ferroviarie con Vitali Spa Società Benefit, Salcef Group, Salcef Construction, Project Automation e Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche. Il costo complessivo è di circa 180 milioni di euro, finanziati da Ministero dei Trasporti, Regione Lombardia, Città metropolitana, Provincia di Monza e Brianza e dai Comuni coinvolti.

Come seguire i lavori

Dal 27 luglio è attivo il sito dedicato metrotranviamilanolimbiate.it, con informazioni sulla tranvia e sull’andamento del cantiere. Per capire come cambia la rete di superficie in città può essere utile la nostra guida al tram a Milano, mentre per il collegamento con il capolinea Comasina si veda la pagina sulla metropolitana di Milano. Sull’altra grande opera tranviaria in corso a nord si veda l’aggiornamento sulla metrotranvia Milano-Seregno.

Fonte: Comune di Milano.