Alpini, 200 penne nere in Galleria per i 107 anni dell'Ana

Circa duecento penne nere hanno riempito nella mattinata di mercoledì 8 luglio la Galleria Vittorio Emanuele II per celebrare il 107° anniversario dell’Associazione Nazionale Alpini, nel punto esatto in cui l’Ana ebbe la sua prima sede nel 1919: il braccio principale fra piazza della Scala e l’Ottagono. Lo comunica il Comune di Milano.

La sfilata da piazza Duomo

Come annunciato alla vigilia, gli Alpini sono partiti da piazza Duomo e hanno sfilato lungo la Galleria fino alla targa che dal 2019 ricorda la nascita dell’Associazione. Da allora gli Alpini milanesi commemorano ogni anno la fondazione in questo luogo simbolico, e dallo scorso anno la cerimonia è diventata un evento solenne di carattere nazionale.

Alla celebrazione, alla presenza del Labaro Nazionale, sono intervenuti il presidente della sezione di Milano Valerio Fusar Imperatore e il presidente nazionale Sebastiano Favero. Per l’Amministrazione comunale ha portato il saluto l’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa Emmanuel Conte.

Le parole di Conte: la targa in marmo di Candoglia

«Un momento che parla della storia dell’Associazione ma allo stesso tempo parla della storia di Milano», ha detto Conte, ricordando che la targa fu posta l’8 luglio 2019 ed è realizzata in marmo di Candoglia, «simbolicamente lo stesso marmo con cui è costruito il nostro Duomo». L’assessore ha sottolineato che quella dedicata agli Alpini «è e resterà l’unica targa all’interno della Galleria», e ha richiamato i valori dell’Associazione: «fare con serietà e sobrietà la propria parte, dedicarsi alla propria comunità».

Perché la Galleria è il luogo della memoria alpina

La Galleria Vittorio Emanuele II, il “salotto di Milano” che collega piazza del Duomo a piazza della Scala, è uno dei passaggi più frequentati della città: è qui che l’8 luglio 1919, all’indomani della Grande Guerra, nacque l’Associazione Nazionale Alpini. La scelta di celebrare l’anniversario davanti alla targa del 2019 — unica concessa all’interno del monumento — lega così la storia del corpo degli Alpini a uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico milanese.