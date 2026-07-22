Canile di Milano: bando per il nuovo gestore

È online il bando per individuare il nuovo gestore del canile del Comune di Milano, la struttura di via Aquila che dal 2008 accoglie gli animali in difficoltà del territorio. Lo comunica il Comune di Milano, che per l’affidamento del servizio mette a disposizione oltre 2,1 milioni di euro per i prossimi tre anni.

Un servizio con più risorse

L’importo a base di gara segna un aumento del 34% rispetto alla precedente selezione: un incremento con cui l’Amministrazione punta a rafforzare la qualità dell’assistenza offerta agli ospiti della struttura. Il canile sorge in via Aquila, in zona Forlanini, e occupa un’area di oltre 35mila metri quadrati che comprende parco, aree sgambamento, box e uffici.

Dal 2008 la struttura accoglie cani in difficoltà: animali sequestrati, esemplari rinvenuti sul territorio o ceduti dai proprietari per gravi motivi personali. La gestione riguarda quindi non solo la custodia quotidiana, ma anche l’inserimento dei nuovi arrivati e, dove necessario, il recupero e la riabilitazione comportamentale.

Gli obiettivi della gara

Oltre alla continuità del servizio e alle attività amministrative, il bando fissa alcuni traguardi legati al benessere degli animali. Al gestore è chiesto di garantire e mantenere le migliori condizioni fisiche e psicologiche degli ospiti e di promuovere il concetto di “adozione consapevole”, incentivando l’adozione anche di cani anziani o malati piuttosto che l’acquisto.

Centrale è l’incremento degli affidi: l’obiettivo è ridurre al minimo la permanenza in struttura, valutando con attenzione la persona o la famiglia adottante per assicurare all’animale la sistemazione più adatta. L’idoneità dell’affido viene verificata anche attraverso controlli successivi all’adozione.

Come partecipare

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura entro il 3 settembre 2026. Si tratta di una procedura rivolta agli operatori e alle organizzazioni del settore, non ai singoli cittadini: chi desidera adottare un cane continua a rivolgersi direttamente alla struttura.

Il bando rientra tra gli avvisi pubblici del Comune di Milano: gli altri avvisi e le scadenze in corso sono raccolti nella nostra pagina dedicata ai bandi del Comune di Milano. Il tema della tutela degli animali è già stato al centro dell’agenda cittadina, come nel convegno sul diritto animale al Museo di Storia Naturale.