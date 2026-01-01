 Salta al contenuto
Edizione di Milano Chi siamo Milano oggi →
Omnimilano

Notizie e guide su Milano · dal 2005

Servizi · Muoversi a Milano

Parcheggio Lampugnano

Il più grande parcheggio di interscambio ATM di Milano: 1.830 posti sulla M1 (linea rossa), lato ovest della città. Lasci l'auto a 1,50 € e in circa 20 minuti di metro sei in Duomo.

Scheda rapida

Doveingressi da via Sant'Elia e via Natta (uscita A8/tangenziale Ovest)
MetroM1 Lampugnano, direzione centro
Posti1.830, di cui 36 per persone con disabilità e 47 riservati alle donne
Orariferiali 5:30–1:00 · festivi 6:00–1:00
Tariffa minima1,50 € (fino a 5 ore)

Tariffe di sosta

Durata della sostaCosto
fino a 5 ore1,50 €
da 5 a 10 ore2,00 €
da 10 a 15 ore2,50 €
da 15 a 19 ore4,00 €
da 19 a 24 ore7,50 €
giorni di manifestazioni4,00 €

Si paga alle casse automatiche prima di uscire, con la tessera ritirata all'ingresso. La sosta è gratuita per i titolari di Pass disabili.

Abbonamenti

FormulaSettimanaMeseAnno
posto riservato fino alle 10:008,50 €32 €350 €
posto riservato sempre11,50 €42 €440 €
notturno (18:00–8:30)30 €300 €
H2470 €750 €

Gli abbonamenti settimanali e mensili richiedono la tessera elettronica ATM. Per chi usa l'interscambio sono previste anche deroghe Area B: vanno richieste ad ATM.

San Siro, concerti e partite

Lampugnano è il parcheggio classico per gli eventi a San Siro: nei giorni di manifestazione vale la tariffa fissa di 4 € e lo stadio si raggiunge in una fermata di M1 (Lotto) più navetta/camminata, evitando il traffico e i parcheggi abusivi della zona.

Conviene se…

  • Arrivi dall'A8/A4 o dalla tangenziale Ovest per la giornata → è l'opzione più economica in assoluto: 1,50–2 € contro i 20–30 € di un garage in centro.
  • Vai a un evento a San Siro → 4 € e niente traffico post-partita.
  • Devi stare in centro oltre le 1:00 di notte → attenzione: il parcheggio chiude; per la notte serve l'abbonamento notturno o un'alternativa h24.

Tariffe e orari verificati il 30 luglio 2026 sulla pagina ufficiale ATM del parcheggio: per conferme prima di partire fa fede quella. Vedi anche: parcheggiare a Milano · parcheggi Stazione Centrale · Area B.