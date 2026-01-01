Parcheggio Lampugnano
Il più grande parcheggio di interscambio ATM di Milano: 1.830 posti sulla M1 (linea rossa), lato ovest della città. Lasci l'auto a 1,50 € e in circa 20 minuti di metro sei in Duomo.
Scheda rapida
|Dove
|ingressi da via Sant'Elia e via Natta (uscita A8/tangenziale Ovest)
|Metro
|M1 Lampugnano, direzione centro
|Posti
|1.830, di cui 36 per persone con disabilità e 47 riservati alle donne
|Orari
|feriali 5:30–1:00 · festivi 6:00–1:00
|Tariffa minima
|1,50 € (fino a 5 ore)
Tariffe di sosta
|Durata della sosta
|Costo
|fino a 5 ore
|1,50 €
|da 5 a 10 ore
|2,00 €
|da 10 a 15 ore
|2,50 €
|da 15 a 19 ore
|4,00 €
|da 19 a 24 ore
|7,50 €
|giorni di manifestazioni
|4,00 €
Si paga alle casse automatiche prima di uscire, con la tessera ritirata all'ingresso. La sosta è gratuita per i titolari di Pass disabili.
Abbonamenti
|Formula
|Settimana
|Mese
|Anno
|posto riservato fino alle 10:00
|8,50 €
|32 €
|350 €
|posto riservato sempre
|11,50 €
|42 €
|440 €
|notturno (18:00–8:30)
|—
|30 €
|300 €
|H24
|—
|70 €
|750 €
Gli abbonamenti settimanali e mensili richiedono la tessera elettronica ATM. Per chi usa l'interscambio sono previste anche deroghe Area B: vanno richieste ad ATM.
San Siro, concerti e partite
Lampugnano è il parcheggio classico per gli eventi a San Siro: nei giorni di manifestazione vale la tariffa fissa di 4 € e lo stadio si raggiunge in una fermata di M1 (Lotto) più navetta/camminata, evitando il traffico e i parcheggi abusivi della zona.
Conviene se…
- Arrivi dall'A8/A4 o dalla tangenziale Ovest per la giornata → è l'opzione più economica in assoluto: 1,50–2 € contro i 20–30 € di un garage in centro.
- Vai a un evento a San Siro → 4 € e niente traffico post-partita.
- Devi stare in centro oltre le 1:00 di notte → attenzione: il parcheggio chiude; per la notte serve l'abbonamento notturno o un'alternativa h24.
Tariffe e orari verificati il 30 luglio 2026 sulla pagina ufficiale ATM del parcheggio: per conferme prima di partire fa fede quella. Vedi anche: parcheggiare a Milano · parcheggi Stazione Centrale · Area B.