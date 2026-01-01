Il più grande parcheggio di interscambio ATM di Milano: 1.830 posti sulla M1 (linea rossa), lato ovest della città. Lasci l'auto a 1,50 € e in circa 20 minuti di metro sei in Duomo.

Scheda rapida

Dove ingressi da via Sant'Elia e via Natta (uscita A8/tangenziale Ovest) Metro M1 Lampugnano, direzione centro Posti 1.830, di cui 36 per persone con disabilità e 47 riservati alle donne Orari feriali 5:30–1:00 · festivi 6:00–1:00 Tariffa minima 1,50 € (fino a 5 ore)

Tariffe di sosta

Durata della sosta Costo fino a 5 ore 1,50 € da 5 a 10 ore 2,00 € da 10 a 15 ore 2,50 € da 15 a 19 ore 4,00 € da 19 a 24 ore 7,50 € giorni di manifestazioni 4,00 €

Si paga alle casse automatiche prima di uscire, con la tessera ritirata all'ingresso. La sosta è gratuita per i titolari di Pass disabili.

Abbonamenti

Formula Settimana Mese Anno posto riservato fino alle 10:00 8,50 € 32 € 350 € posto riservato sempre 11,50 € 42 € 440 € notturno (18:00–8:30) — 30 € 300 € H24 — 70 € 750 €

Gli abbonamenti settimanali e mensili richiedono la tessera elettronica ATM. Per chi usa l'interscambio sono previste anche deroghe Area B: vanno richieste ad ATM.

San Siro, concerti e partite

Lampugnano è il parcheggio classico per gli eventi a San Siro: nei giorni di manifestazione vale la tariffa fissa di 4 € e lo stadio si raggiunge in una fermata di M1 (Lotto) più navetta/camminata, evitando il traffico e i parcheggi abusivi della zona.

Conviene se…