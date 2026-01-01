Parcheggiare alla Stazione Centrale
Attorno alla Stazione Centrale ci sono parcheggi a poche decine di metri l'uno dall'altro con prezzi che cambiano anche del triplo. La scelta giusta dipende solo da quanto ti fermi.
Le strutture a confronto
|Parcheggio
|Posti
|Tariffa oraria
|24 ore
|ATM Vittor Pisani
via Vittor Pisani, h24
|943
|2 €/h fino a 8 ore, poi scala ridotta
|36,40 €
|FS Park P1 e P2
piazza Duca d'Aosta (IV Novembre / L. di Savoia), h24
|33 + 34
|4 € la 1ª ora, 7 €/h dalla 2ª alla 6ª, poi 9 €/h
|—
|FS Park P3
via F. Aporti 1A / via Sammartini, h24, altezza max 2,25 m
|413
|3 €/h
|27 € (tariffa giornaliera)
|Garage privati
es. via Sammartini, a ~30 m dalla stazione
|—
|tariffe dinamiche, conviene prenotare online
Qual è la scelta giusta
- Accompagni o vai a prendere qualcuno → P1/P2 davanti alla stazione: i primi 10 minuti sono gratuiti (15 al P3). Oltre, diventano i più cari della zona.
- Sosta di qualche ora o una giornata → Vittor Pisani: 2 €/h è la tariffa più bassa, e 8 ore costano 16 €.
- 24 ore piene → P3: la giornaliera da 27 € batte i 36,40 € di Vittor Pisani. Al P3 ci sono anche 36 colonnine di ricarica elettrica.
- Weekend fuori Milano → Vittor Pisani: forfait di 37 € dalle 12:00 di venerdì alle 2:00 di lunedì.
- Pendolare in treno → abbonamento P3 a 200 €/mese per chi ha l'abbonamento ferroviario (lun–ven 6:00–22:00), contro i 210 € del mensile Vittor Pisani (h24).
Area B e Area C
La zona della Centrale è fuori dall'Area C (che riguarda solo la Cerchia dei Bastioni) ma dentro l'Area B: se il tuo veicolo rientra tra quelli soggetti a divieto, verifica le regole e le deroghe prima di arrivare.
Buono a sapersi
- A Vittor Pisani la sosta è gratuita per i titolari di Pass disabili (18 posti riservati); al P3 ci sono 10 posti riservati e 4 posti rosa.
- P1, P2 e P3 accettano contanti, carte (no American Express) e Telepass; Vittor Pisani carte e pagamenti contactless.
- Uscita gratuita entro 10 minuti dall'ingresso a P1/P2, entro 15 al P3: utile se sbagli struttura.
Tariffe verificate il 30 luglio 2026 sulle pagine ufficiali ATM Vittor Pisani e FS Park Milano Centrale: per conferme prima di partire fanno fede quelle. Vedi anche: Stazione Centrale · parcheggiare a Milano · parcheggio Lampugnano.