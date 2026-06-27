Contributi riscaldamento ERP Milano: Municipi 7 e 8

Gli inquilini delle case popolari comunali con riscaldamento centralizzato dei Municipi 7 e 8 di Milano possono chiedere un contributo economico a sostegno delle bollette energetiche della stagione termica 2025/2026. L’avviso, pubblicato sul sito del Comune nell’ambito del progetto contro la povertà energetica «Energie in Comune», prevede un aiuto massimo di 600 euro, a copertura fino al 50% delle spese energetiche sostenute. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi può fare domanda

Possono accedere al contributo gli inquilini assegnatari da almeno 12 mesi di un alloggio in regime di Servizio Abitativo Pubblico (SAP) negli stabili dei Municipi 7 e 8 individuati dal bando, dotati di impianto di riscaldamento centralizzato. Gli assegnatari devono appartenere alle fasce di accesso, protezione o permanenza previste dalla legge regionale 27/2009. È inoltre richiesto, come stabilito dalla Direttiva regionale n. XII/5770, un ISEE 2026 ordinario o corrente compreso tra 9.360,01 e 25.000 euro. Le domande si possono presentare fino alle ore 12 del 15 ottobre 2026.

Un aiuto esteso a più quartieri

La misura allarga la platea rispetto alla scorsa stagione termica, quando il contributo era riservato agli inquilini delle case popolari di Baggio e Quarto Oggiaro. «Con questo avviso gli aiuti vengono estesi a tutti gli stabili ERP con riscaldamento centralizzato di proprietà del Comune situati nei Municipi 7 e 8», spiega l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero, sottolineando l’obiettivo di «dare sollievo a un numero maggiore di inquilini che vivono negli alloggi pubblici spesso in condizioni di fragilità economica e sociale».

Sportelli e informazioni

Oltre al contributo economico, «Energie in Comune» — finanziato con fondi del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 — prevede presidi territoriali ad accesso libero dove gli operatori orientano gli inquilini e aiutano a compilare le domande. Le sedi attive sono in largo Boccioni 10 (martedì 9.30-12.30; mercoledì 15-18), via Lopez 4 (lunedì 15-18; mercoledì 9.30-12) e via Nikolajevka 3 (martedì 15-18; giovedì 9.30-12.30). Per informazioni è disponibile anche il numero 345.5659378, attivo il lunedì 15-18 e da martedì a venerdì 9.30-12.30 e 15-18. Per le altre opportunità rivolte ai cittadini vedi l’hub dei bandi del Comune di Milano.

Fonte: Comune di Milano.