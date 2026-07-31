Franco Baresi, cordoglio del Consiglio comunale di Milano

La presidente Elena Buscemi esprime il cordoglio dell'Aula per la scomparsa di Franco Baresi, icona del calcio e dello sport milanese e mondiale.

Il Consiglio comunale di Milano si stringe nel ricordo di Franco Baresi. A nome dell’Aula, la presidente Elena Buscemi ha espresso il cordoglio per la scomparsa dello storico capitano del Milan, definendolo «icona del calcio e dello sport milanese e mondiale». Lo comunica il Comune di Milano con una nota diffusa il 31 luglio 2026.

Le parole della presidente Buscemi

«Il suo nome e il suo esempio umano e sportivo rimarranno sempre nei ricordi e nella storia di Milano e del calcio», si legge nel messaggio della presidente del Consiglio comunale. Buscemi rivolge poi «alla famiglia, agli amici, al Milan, a tutte e tutti gli appassionati che lo ricordano, la vicinanza del Consiglio comunale di Milano».

Chi era Franco Baresi

Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l’8 maggio 1960, Franco Baresi è stato una delle più grandi bandiere della storia del calcio: ha giocato per l’intera carriera, dal 1977 al 1997, con la maglia del Milan, di cui è stato capitano per oltre quindici anni. Libero elegante e leader silenzioso, ha vinto tra l’altro sei scudetti e tre Coppe dei Campioni, ed è stato protagonista con la Nazionale italiana campione del mondo nel 1982 e finalista al Mondiale del 1994.

Alla fine della carriera il Milan ha ritirato la sua maglia numero 6, un onore riservato a pochissimi giocatori. Baresi è rimasto legato al club rossonero anche da dirigente, come vicepresidente onorario.

Il legame con Milano e San Siro

Per due decenni Baresi è stato il volto del Milan allo stadio di San Siro, il Meazza, dove ha giocato le sue stagioni più celebri davanti al pubblico rossonero. La sua figura ha superato i confini del tifo: il cordoglio unanime dell’Aula di Palazzo Marino — l’organo che rappresenta tutta la città — riconosce in lui un simbolo dello sport milanese nel suo complesso, al di là dei colori.

Il cordoglio delle istituzioni

Con la nota della presidente Buscemi, il Consiglio comunale — il massimo organo elettivo cittadino, che riunisce maggioranza e opposizione — si unisce al lutto della famiglia, degli amici e del mondo del calcio. Il messaggio dell’Aula colloca il ricordo di Baresi «nella storia di Milano», accanto alle figure che hanno contribuito a costruire l’identità sportiva della città.