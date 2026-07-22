Innovation Hub SmartCityLab Milano: 5G e IA per le startup

Inaugurato in via Ripamonti l'Innovation Hub dello SmartCityLab Milano: 5G, IoT, Cloud, IA e cybersecurity per imprese, startup e cittadini.

Milano aggiunge un tassello alla sua infrastruttura per l’innovazione. Allo SmartCityLab Milano di via Ripamonti 88 è stato inaugurato l’Innovation Hub di Fastweb + Vodafone, uno spazio pensato per mettere le tecnologie più avanzate a disposizione di imprese, startup e cittadini. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa offre l’Innovation Hub

Dentro gli spazi di via Ripamonti, l’Hub renderà disponibili tecnologie abilitanti come 5G, IoT, Cloud, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity, insieme all’esperienza dell’operatore nella progettazione di soluzioni per la città intelligente. L’idea è dare a chi sviluppa un prodotto un luogo dove testare e validare le proprie soluzioni in un ambiente tecnologico reale, accorciando i tempi tra l’intuizione e la sua applicazione concreta.

Per l’assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello, il progetto «consolida l’impegno dell’Amministrazione sulle tematiche della Città Intelligente, in continuità con le iniziative Smart City e Gemello Digitale Esteso». Layla Pavone, coordinatrice del board comunale per l’innovazione tecnologica, parla di «un passo importante» per fare dello SmartCityLab «un’infrastruttura al servizio della trasformazione digitale della città».

Cos’è lo SmartCityLab Milano

Lo SmartCityLab Milano è lo spazio del Comune dedicato all’innovazione e alla sperimentazione tecnologica per la città intelligente. Nato circa un anno fa dalla collaborazione tra attori istituzionali locali e nazionali, si propone come luogo d’incontro tra istituzioni, imprese, startup e innovatori.

La gestione è affidata a un raggruppamento di imprese guidato da PwC Italia come capofila, affiancata da LifeGateWay, LifeGate, Underdogs, Webgenesys e Designtech. Un mix di competenze pensato per rivolgersi a imprese, Pubblica Amministrazione, nuove figure imprenditoriali e cittadinanza.

Il primo anno di attività

I numeri del primo anno danno la misura del progetto. Come incubatore e acceleratore certificato, lo SmartCityLab ha avviato il programma HUMAN + AI, accompagnando dieci startup in un percorso di crescita, con altre dieci selezionate per il ciclo in partenza a settembre. Come laboratorio ha inserito stabilmente sei tecnologie innovative, e come centro di promozione dell’innovazione urbana ha ospitato oltre 80 eventi.

L’ingresso di Fastweb + Vodafone rafforza un ecosistema in cui pubblico e privato collaborano sullo stesso obiettivo: trasformare idee e tecnologie in progetti concreti a beneficio della città. Per chi segue le politiche economiche cittadine, l’Hub di via Ripamonti diventa un nuovo punto di riferimento per la sperimentazione digitale a Milano.