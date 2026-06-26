Lutto cittadino a Milano il 2 luglio per Imprezzabile

Milano osserverà una giornata di lutto cittadino per dare l’ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l’agente della Polizia locale morto in servizio. Il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto per giovedì 2 luglio, giorno delle esequie dell’agente. Lo comunica il Comune di Milano.

Quando e dove si terranno i funerali

I funerali di Francesco Imprezzabile si svolgeranno giovedì 2 luglio alle ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa, in via Fratelli Rosselli 6 a Milano. Nella stessa giornata, come ulteriore segno di cordoglio e di partecipazione della comunità milanese, la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta in tutte le sedi comunali.

La camera ardente sarà allestita presso la Domus Funeraria San Donato, in via Nilde Iotti 1 a San Donato Milanese. Sarà aperta martedì 30 giugno dalle ore 14 alle ore 19, mercoledì 1° luglio dalle ore 8 alle ore 19 e giovedì 2 luglio dalle ore 8 alle ore 10, prima dell’avvio delle esequie.

Che cos’è il lutto cittadino

Il lutto cittadino è un atto formale con cui il sindaco, in quanto rappresentante della comunità, riconosce ufficialmente il dolore della città per una perdita che la riguarda nel suo insieme. L’esposizione della bandiera a mezz’asta sugli edifici comunali è il segno visibile di questa partecipazione collettiva: è la città, e non solo la famiglia o il Corpo, a riconoscersi nel lutto. Per un agente caduto mentre svolgeva il proprio servizio, la proclamazione assume il valore di un tributo pubblico.

Il cordoglio di Palazzo Marino

La proclamazione segue le dichiarazioni di cordoglio già espresse nei giorni scorsi dal sindaco Sala e dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, che avevano stretto Palazzo Marino e l’intera assemblea cittadina attorno alla famiglia e ai colleghi dell’agente motociclista morto in un incidente mentre era in servizio.

La Polizia locale è il corpo del Comune che ogni giorno presidia la sicurezza urbana, la viabilità e il controllo del territorio. Gli agenti motociclisti, in particolare, operano sulla rete stradale milanese, un lavoro che espone quotidianamente il personale ai rischi della strada. Non è la prima volta che Milano si raccoglie per un suo agente: la memoria cittadina custodisce ancora il ricordo di Nicolò Savarino, caduto in servizio oltre un decennio fa. Con il lutto del 2 luglio la città rinnova il proprio riconoscimento a chi porta la divisa della Polizia locale.