Passione e Disegno: mostra al Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco si prepara a ospitare una nuova mostra dedicata al disegno, «Passione e Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring». L’esposizione viene presentata alla stampa giovedì 25 giugno 2026, dalle 10 alle 12, nelle Salette della Grafica del Castello. Lo comunica il Comune di Milano, che ha aperto gli accrediti per i giornalisti interessati all’anteprima.

Il disegno come filo conduttore

Già dal titolo la mostra dichiara la propria ambizione: leggere il disegno come linguaggio che attraversa i secoli, da Leonardo da Vinci — la cui presenza a Milano è legata proprio al Castello, dove dipinse la Sala delle Asse — fino a Keith Haring, l’artista statunitense diventato icona della cultura visiva contemporanea. Un arco temporale che mette in dialogo epoche e tecniche lontanissime intorno al gesto più essenziale dell’arte, il segno su carta.

Le Salette della Grafica del Castello

La sede non è casuale. Le Salette della Grafica sono lo spazio espositivo che il Castello Sforzesco riserva all’arte su carta, accanto alla Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, una delle più importanti collezioni di stampe e disegni in Italia, parte dei Musei Civici milanesi. È il contesto naturale per una rassegna che fa del disegno il proprio tema, e conferma la vocazione del Castello come uno dei poli espositivi più frequentati della città.

Informazioni utili

Per ora il Comune ha diffuso solo i dettagli dell’anteprima riservata alla stampa: date di apertura al pubblico, orari e modalità di accesso saranno comunicati in occasione della presentazione. I giornalisti che vogliono partecipare all’anteprima del 25 giugno possono accreditarsi scrivendo all’Ufficio Stampa del Comune ( [email protected] ).

Nell’attesa dei dettagli per i visitatori, il Castello Sforzesco resta una delle mete culturali più ricche di Milano, con i suoi musei e le sue collezioni permanenti. Per gli altri appuntamenti in programma in città si può consultare la nostra guida su cosa fare a Milano.

Fonte: Comune di Milano.