Consiglio comunale Milano: bilancio e mozioni il 29 luglio

Il Consiglio comunale di Milano si riunisce mercoledì 29 luglio alle ore 16.30 a Palazzo Marino. È una seduta di prosecuzione: l’Aula riprende i punti rimasti aperti nelle sedute precedenti, a partire dai documenti finanziari. Lo comunica il Comune di Milano.

I punti che tornano in Aula

In cima all’ordine del giorno resta la delibera sulla Programmazione 2026-2028 – Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e le modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP): gli stessi punti già calendarizzati nella seduta del 27 luglio e non esauriti allora.

Il programma dei lavori comprende inoltre una serie di delibere di debiti fuori bilancio — le spese che l’ente riconosce e copre al di fuori degli stanziamenti già previsti — la nomina di un componente della Commissione degli esperti, in sostituzione dell’avvocata Ada Grecchi dimissionaria, e la discussione di un’interrogazione urgente.

Seguono gli ordini del giorno collegati alle delibere già votate: modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, Rendiconto della gestione 2025, DUP e Bilancio di previsione 2026-2028, Piano Welfare, modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio e allo Statuto di MM S.p.A., oltre a una modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Mozioni: piazza Tirana, Lampugnano, sosta e sicurezza stradale

La parte finale della seduta è dedicata a mozioni e ordini del giorno. Sulla mobilità tornano la rigenerazione di piazza Tirana dopo la fine dei lavori della metro M4 — con i testi dei consiglieri Verri e Pastorella — la riqualificazione di via Paravia nel tratto fra via Capecelatro e Cascina Case Nuove (De Chirico), gli indirizzi per il bando di concessione dell’autostazione di Lampugnano (Gorini e Cucchiara) e l’inserimento dei farmacisti tra le categorie ammesse ai permessi digitali per la sosta libera (Racca). In tema di sicurezza stradale, i dissuasori di velocità in viale Caprilli e nell’area di San Siro (Padalino).

Fra gli altri temi: la chiusura dei campi nomadi irregolari (Sardone), il no ai crediti di carbonio come compensazione negli interventi di rigenerazione urbana (Fedrighini), il recupero del calore dai datacenter e il rinnovo delle verifiche fonometriche di AMAT, l’adesione del Comune alla “Rottamazione-quinquies” per estendere la definizione agevolata ai tributi locali (Truppo), la continuità del progetto “Lampo” all’ex Scalo Farini, l’intitolazione di uno spazio pubblico a Giovanni degli Antoni, il piano contro i forasacchi nelle aree verdi pubbliche e due testi sulla Città metropolitana: il caldo negli edifici scolastici e il costo delle palestre scolastiche per le associazioni sportive.

Come seguire la seduta

Il Consiglio è pubblico e la diretta è disponibile sulla WebTvRadio del Comune e sulla pagina YouTube dedicata, senza accredito. Le sedute di fine luglio chiudono la sessione estiva sui documenti di bilancio: chi segue una delle pratiche in discussione — da piazza Tirana ai permessi di sosta — trova nell’ordine del giorno l’unico momento in cui quei testi vengono effettivamente votati dall’Aula, e non solo annunciati.