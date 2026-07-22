Milano Beauty Week 2026: date, temi ed eventi

Milano torna capitale della cosmetica. Dal 16 al 20 settembre 2026 la città ospita la quinta edizione della Milano Beauty Week, cinque giorni di eventi, esperienze e appuntamenti aperti al pubblico dedicati alla cura di sé e al benessere. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino. Lo comunica il Comune di Milano.

Un programma diffuso in tutta la città

Promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, la Beauty Week trasforma Milano e il territorio in un “laboratorio diffuso” sulla cultura della bellezza. Il tema dell’edizione 2026 è l’essenzialità: il valore del cosmetico nella vita quotidiana come alleato dell’igiene, della prevenzione e della qualità della vita.

Il palinsesto, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione. Per partecipare agli appuntamenti sarà necessario registrarsi tramite l’app ufficiale della Beauty Week, disponibile su App Store e Play Store in una veste rinnovata. L’evento è patrocinato, tra gli altri, da Comune di Milano, Assolombarda, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio e Camera Nazionale della Moda Italiana.

Una donazione per il Castello Sforzesco

Come ogni anno, la manifestazione lascia un segno concreto sul patrimonio cittadino. L’edizione 2026 finanzia il restauro conservativo del cortile “della Fontana” all’interno del Castello Sforzesco: un piccolo e suggestivo spazio sormontato dal drago visconteo, su cui si affaccia l’unica finestra originale dell’epoca degli Sforza.

«Un’iniziativa che dimostra come la valorizzazione della bellezza possa tradursi in un impegno concreto per la salvaguardia dei beni comuni», ha commentato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. L’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello ha ricordato di aver voluto la Beauty Week «fin dalla prima edizione», definendo la bellezza «un linguaggio universale, capace di richiamare l’importanza della cura e dell’attenzione verso sé stessi e gli altri».

Un settore da 18 miliardi

Dietro l’evento c’è uno dei comparti più dinamici del Made in Italy. Nel 2025, ricorda il Comune, l’industria cosmetica ha raggiunto un valore record di 18 miliardi di euro di fatturato, con 8,6 miliardi di export e una filiera che genera complessivamente 49 miliardi di valore economico, coinvolgendo circa 500 mila addetti. «Con questa quinta edizione vogliamo lasciare un’eredità concreta per Milano», ha sottolineato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia.

Per il resto del programma culturale della città consulta la nostra guida su cosa fare a Milano.

Fonte: Comune di Milano.