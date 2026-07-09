Città metropolitana Milano: online il nuovo portale web

È online il nuovo portale web della Città metropolitana di Milano, pensato per rendere più semplice e immediato l’accesso a servizi e informazioni dell’ente da parte di cittadini, imprese, scuole, istituzioni e realtà del terzo settore. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano.

Oltre 60 siti tematici in un unico ambiente

La novità principale è l’unificazione: la piattaforma raccoglie in un solo ambiente oltre 60 siti tematici e riorganizza contenuti, avvisi, progetti, servizi e strumenti di contatto secondo un’architettura pensata per rispecchiare la complessità dell’ente. L’impostazione, spiega l’amministrazione, nasce dall’analisi dei comportamenti di navigazione e delle richieste più frequenti, con l’obiettivo di ridurre i passaggi tra l’utente e il servizio cercato.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con YouCo, provider italiano di soluzioni digitali, cui fa capo anche l’assistente basato su intelligenza artificiale integrato nel sito.

URP.ai, il chatbot che risponde 24 ore su 24

Elemento qualificante della nuova piattaforma è il chatbot URP.ai: consente di porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte in tempo reale, sette giorni su sette. Il servizio è disponibile anche da smartphone, per ora via testo e — annuncia l’ente — a breve anche in modalità vocale, con rilevamento automatico della lingua per rispondere in più idiomi.

Le informazioni fornite dall’assistente derivano da fonti validate dall’ente e sono gestite in un ambiente conforme al GDPR, alle Linee guida AgID e all’AI Act, su infrastruttura cloud certificata ACN. Il sistema è progettato per affiancare e non sostituire l’Ufficio Relazioni con il Pubblico: quando serve un intervento umano, l’utente viene indirizzato agli operatori competenti che prendono in carico l’istanza.

Accessibilità: un requisito, non un dettaglio

Il portale è conforme ai requisiti di accessibilità previsti per i siti della pubblica amministrazione: Legge Stanca, WCAG 2.1 livello AA e Linee guida di design per i servizi digitali della PA. Non è un aspetto formale, considerando la platea: Città metropolitana serve 133 Comuni e circa 3,2 milioni di abitanti.

«Con il nuovo portale, la Città metropolitana di Milano rafforza il proprio impegno per una pubblica amministrazione più accessibile, trasparente e vicina ai bisogni delle comunità del territorio», dichiara il Segretario e Direttore generale Antonio Sebastiano Purcaro, per il quale il ruolo di un ente al servizio del territorio «si misura soprattutto nell’efficacia ed efficienza dei servizi resi con tempestività, chiarezza e trasparenza».

Che cosa ci si trova (e perché conviene saperlo)

Città metropolitana è l’ente di area vasta che ha sostituito la Provincia di Milano: si occupa fra l’altro di strade provinciali, edilizia scolastica delle superiori, ambiente, trasporti e pianificazione territoriale. Sul portale passano quindi materie che toccano la vita quotidiana ben oltre i confini del capoluogo — dai cantieri sulla viabilità provinciale ai bandi rivolti ai Comuni — e che spesso i cittadini cercano senza sapere a quale ente rivolgersi.

Il restyling si inserisce nel percorso di innovazione digitale dell’amministrazione, lo stesso che ha portato alla costituzione dell’Agenzia Digitale Metropolitana, il soggetto pubblico che dovrà supportare i Comuni del territorio nella transizione al digitale.

Fonte: Città Metropolitana di Milano.