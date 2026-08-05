Piazzale Loreto: Milano ricorda i 15 Martiri il 10 agosto

Lunedì 10 agosto Milano ricorderà i quindici antifascisti uccisi in piazzale Loreto, nell’82° anniversario dell’eccidio avvenuto alle prime luci dell’alba del 10 agosto 1944. Lo comunica il Comune di Milano, che inserisce l’appuntamento nel palinsesto cittadino della memoria.

Corone e testimonianze al Monumento dei Quindici Martiri

La commemorazione si apre con la deposizione delle corone al Monumento dedicato ai Quindici Martiri, alla presenza della vicesindaca Anna Scavuzzo, delle autorità civili e militari e delle rappresentanze delle associazioni del Comitato Permanente Antifascista.

Seguiranno gli interventi delle autorità, coordinati da Primo Minelli, presidente del Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo e per la difesa dell’ordine repubblicano. Nella stessa mattinata sono previste le testimonianze di due familiari delle vittime: Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto Fogagnolo, e Dania Temolo, nipote di Libero Temolo.

«Quindici vite per la libertà», l’incontro serale

La giornata prosegue alle ore 21 con l’incontro dal titolo «Quindici vite per la libertà», una serata di racconti e testimonianze coordinata da Ivano Tajetti dell’ANPI di Milano. È previsto l’intervento di Massimo Castoldi, nipote del partigiano Salvatore Principato, con gli intermezzi musicali del gruppo Yo Yo Mundi.

Perché piazzale Loreto è un luogo della memoria

L’eccidio del 10 agosto 1944 è uno degli episodi più noti della Milano occupata: quindici prigionieri antifascisti furono prelevati dal carcere di San Vittore e fucilati all’alba in piazzale Loreto, con i corpi lasciati esposti nella piazza per l’intera giornata come atto intimidatorio verso la popolazione. Da allora il piazzale — oggi uno degli snodi più trafficati della città — è uno dei luoghi simbolo dell’antifascismo milanese, e il monumento ai Quindici Martiri ne è il presidio permanente.

La commemorazione si inserisce nel percorso di Milano è Memoria, il progetto con cui il Comune tiene insieme le date fondative dell’identità civile della città: dal 27 gennaio al 25 aprile, dal 9 maggio al 12 dicembre. Sullo stesso programma abbiamo raccontato il bando 2026 per le iniziative del palinsesto.

Come arrivare

Piazzale Loreto è servito dall’incrocio tra le linee M1 (rossa) e M2 (verde) della metropolitana di Milano, fermata Loreto, e si trova all’estremità nord di corso Buenos Aires, a ridosso del quartiere NoLo. Per gli altri appuntamenti in città resta utile la nostra pagina su cosa fare a Milano.

Fonte: Comune di Milano.