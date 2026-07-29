Rigenerazione urbana: accordo Comune-sindacati sul personale

Firmato il Memorandum d'intesa tra Comune di Milano e sindacati per il personale della Rigenerazione urbana: tutela legale, supporto psicologico e organici.

Il Comune di Milano e le rappresentanze sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Csa e Rsu hanno firmato il 29 luglio un Memorandum d’intesa sulle condizioni di lavoro del personale della Direzione Rigenerazione urbana, l’assessorato che gestisce urbanistica ed edilizia. Lo comunica il Comune di Milano. L’accordo è l’esito degli incontri del 28 maggio, 15 giugno e 7 luglio, e sarà accompagnato da un tavolo di monitoraggio sulla sua attuazione.

Cosa prevede il Memorandum

Quattro gli impegni principali:

Tutela legale : riconoscimento e rimborso, anche anticipato, delle spese legali sostenute dai dipendenti nei procedimenti giudiziari legati alle loro funzioni, per tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione. L’Amministrazione richiama l’esclusione del conflitto di interesse: il Comune non si è costituito parte civile nei procedimenti penali avviati.

: riconoscimento e rimborso, anche anticipato, delle spese legali sostenute dai dipendenti nei procedimenti giudiziari legati alle loro funzioni, per tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione. L’Amministrazione richiama l’esclusione del conflitto di interesse: il Comune non si è costituito parte civile nei procedimenti penali avviati. Supporto psicologico : un piano dedicato per contrastare lo stress lavorativo e migliorare il clima negli uffici.

: un piano dedicato per contrastare lo stress lavorativo e migliorare il clima negli uffici. Nuovo personale : entro fine anno una ricognizione degli organici della Direzione, con l’impegno a rafforzare in particolare lo Sportello Unico per l’Edilizia, compatibilmente con gli equilibri di bilancio.

: entro fine anno una ricognizione degli organici della Direzione, con l’impegno a rafforzare in particolare lo Sportello Unico per l’Edilizia, compatibilmente con gli equilibri di bilancio. Risorse economiche: sarà valutato un finanziamento aggiuntivo o alternativo al Fondo per il salario accessorio; una prima proposta è attesa entro l’anno.

Il voto dei lavoratori

La firma arriva dopo un referendum interno che ha coinvolto oltre il 75% del personale, con approvazione unanime del testo tra i votanti. «Si chiude una fase particolarmente complessa per le colleghe e i colleghi della Direzione», dichiarano unitariamente le sigle firmatarie, annunciando vigilanza sull’attuazione degli impegni. Per la vicesindaca Anna Scavuzzo, con delega alla Rigenerazione urbana, l’intesa «conferma il supporto a funzionari e direttori» che stanno permettendo «la ripresa e il rilancio dell’attività amministrativa dell’assessorato».

Cosa significa per i cittadini

La Direzione Rigenerazione urbana è la macchina amministrativa da cui passano le pratiche edilizie e i piani urbanistici della città: il comunicato parla di oltre tre anni di forte stress del personale legato alle indagini penali in corso e ai procedimenti davanti alla Corte dei Conti. Organici rafforzati e un clima di lavoro più stabile incidono quindi sui tempi di pratiche e progetti. L’accordo si inserisce nel percorso di ripartenza dell’urbanistica milanese già raccontato su queste pagine: dai primi provvedimenti correttivi come quello di via Domenichino al ciclo di incontri pubblici «Quaderni per Milano» verso il Forum della Rigenerazione urbana.