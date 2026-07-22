Via Palestro: la commemorazione delle vittime il 27 luglio

Milano si ferma per ricordare una delle sue ferite più profonde. Lunedì 27 luglio la città commemora il 33° anniversario della strage di via Palestro con due momenti pubblici in via Palestro 16. Lo comunica il Comune di Milano.

Che cosa accadde nel 1993

Nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 un’autobomba esplose davanti al Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC), ai margini dei Giardini Pubblici Indro Montanelli. L’attentato di matrice mafiosa costò la vita a cinque persone: i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l’agente della Polizia locale Alessandro Ferrari e il cittadino marocchino Moussafir Driss. L’esplosione provocò inoltre gravi danni al PAC e al parco storico. Fu uno degli episodi della stagione stragista del 1993, che colpì anche Firenze e Roma.

Il programma di lunedì 27 luglio

La giornata si apre alle ore 10 con la cerimonia commemorativa alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e delle Autorità.

Il ricordo si chiude in tarda serata: alle ore 22.15, sempre in via Palestro 16, un momento di letture e testimonianze realizzato con la collaborazione di Libera, l’associazione contro le mafie. L’iniziativa terminerà alle 23.14, l’ora esatta dell’esplosione, quando il suono delle sirene dei mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale accompagnerà un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Milano è memoria

La commemorazione rientra nel calendario “Milano è memoria”, il programma con cui il Comune tiene insieme le date che hanno segnato la storia civile della città. La ricorrenza di via Palestro si aggiunge agli altri appuntamenti sostenuti dall’amministrazione, come il bando annuale del progetto rivolto alle realtà del territorio. Il PAC, colpito dall’attentato e poi ricostruito, è oggi tornato uno degli spazi espositivi più attivi della città, affacciato sui Giardini Montanelli nella zona di Porta Venezia.

Fonte: Comune di Milano.