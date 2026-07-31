Allerta gialla Milano: temporali dalle 15 di oggi 31 luglio

Luglio si chiude con un’altra allerta meteo. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla — criticità ordinaria — per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano, valida dalle ore 15 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alla mezzanotte. Durante la finestra di allerta sono previste anche possibili raffiche di vento. Lo comunica il Comune di Milano.

Le raccomandazioni: fiumi, sottopassi e balconi

La Protezione civile invita a prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi, i punti dove i temporali estivi fanno più in fretta a creare pericolo. Con il vento annunciato, l’avviso chiede anche di mettere in sicurezza ponteggi, tendaggi, oggetti e vasi sui balconi e in generale tutto ciò che una raffica può spostare o far cadere.

Attenzione alta, infine, per chi partecipa a eventi all’aperto durante le ore dell’allerta: un rovescio pomeridiano di fine luglio può arrivare rapidamente, ed è bene tenere d’occhio il cielo e gli aggiornamenti ufficiali.

Il COC è operativo

Per tutta la durata dell’allerta resta attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano, che segue il monitoraggio e coordina gli eventuali interventi sul territorio cittadino.

Un’estate di allerte ravvicinate

È l’ennesimo avviso di un mese instabile: solo nelle ultime settimane Milano ha visto l’allerta arancione per i temporali del 15 luglio e l’allerta gialla del 20-21 luglio. Il giallo resta comunque il gradino più basso della scala: nessuna misura straordinaria, ma prudenza nei comportamenti quotidiani — niente sottopassi allagati, niente soste lungo gli argini.

Come restare aggiornati

Chi vuole ricevere gli avvisi in tempo reale può registrarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano o scaricare le app gratuite per iOS e Android. Per il quadro della giornata in città — meteo, traffico, servizi — c’è la nostra pagina Milano oggi; per l’aria dopo il passaggio dei temporali, qualità dell’aria a Milano.

Fonte: Comune di Milano.