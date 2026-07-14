Autovelox Paullese: nuovo tratto tra Mediglia e Peschiera

Chi entra a Milano da sud-est troverà nuovi tratti sorvegliati. La Città Metropolitana di Milano estende il controllo della velocità sulla S.P. ex S.S. 415 Paullese in direzione Milano, e annuncia interventi analoghi sulla S.P. 14 Rivoltana e sulla S.P. 103 Cassanese. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano, nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.

Dove si trova il nuovo tratto

Sulla Paullese era già attiva una sezione controllata dal km 8+318 al km 7+051 in direzione Milano. Ora se ne aggiunge una seconda, monitorata con sistema di rilevamento della velocità media, compresa tra il km 5+950 (Comune di Mediglia) e il km 4+828 (Comune di Peschiera Borromeo), sempre in direzione Milano: poco più di un chilometro di strada.

I limiti di velocità restano invariati lungo i tratti interessati e sono fissati a 90 km/h.

Come funziona il controllo della velocità media

È la differenza che conta per chi guida ogni giorno su quella strada: un autovelox tradizionale misura la velocità in un singolo punto, mentre un sistema a velocità media confronta il tempo impiegato dal veicolo per percorrere l’intero tratto tra i due varchi. Rallentare solo davanti alla postazione, quindi, non basta: la misura riguarda l’intero chilometro abbondante tra Mediglia e Peschiera Borromeo.

Dispositivi omologati e gestione dei dati

Tutti i dispositivi IoT previsti dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono omologati ai sensi del Decreto MIT dell’11 giugno 2026. Anche i nuovi apparati saranno gestiti attraverso Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e in dotazione alla Polizia Locale: raccoglie e gestisce in cloud dati, immagini e informazioni utili sia all’accertamento delle eventuali infrazioni sia alle analisi sui flussi di traffico e sulla sicurezza della circolazione.

L’attivazione dei nuovi dispositivi sarà preceduta e accompagnata da una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ad automobilisti e cittadini, con strumenti informativi dedicati e comunicazione geolocalizzata. Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito www.progettosicurezzamilanometropolitana.it .

L’obiettivo europeo al 2030

Il quadro di riferimento è l’obiettivo fissato dall’Unione Europea: ridurre del 50% il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade entro il 2030. Il potenziamento del monitoraggio lungo le principali direttrici punta a rendere più uniformi i comportamenti di guida sull’intero percorso, non solo nei punti critici.

La Paullese è una delle arterie più trafficate del quadrante sud-est ed è oggetto di altri interventi della Città metropolitana: dall’ampliamento della Tratta B verso il Lodigiano ai 6,7 milioni assegnati ai Comuni per la sicurezza stradale. Per le alternative all’auto in città resta utile la nostra guida su come muoversi a Milano.