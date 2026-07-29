Electrolux Solaro: mozione unanime contro i 217 esuberi

Il Consiglio metropolitano di Milano scende in campo sulla vertenza Electrolux. Nella seduta del 29 luglio l’assemblea ha approvato all’unanimità — con il voto dei consiglieri di tutti i gruppi — una mozione che impegna il Sindaco metropolitano ad attivarsi in ogni sede istituzionale contro il piano di esuberi che colpisce anche lo stabilimento di Solaro. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano.

Cosa chiede la mozione

Il documento chiede «il ritiro definitivo del piano di esuberi e dismissioni presentato da Electrolux» e la sua sostituzione con «un vero piano industriale» fondato su tre pilastri: mantenimento delle produzioni in Italia, salvaguardia dei livelli occupazionali e rilancio degli investimenti.

La vertenza riguarda gli stabilimenti italiani del gruppo svedese e, per il sito di Solaro — sul territorio metropolitano milanese — pesa in modo particolare: 217 esuberi annunciati su circa 600 lavoratori, più di un dipendente su tre.

L’appello a Regione e Governo e il nodo CBAM

La mozione non si ferma al perimetro metropolitano. Chiede formalmente a Regione Lombardia di promuovere, d’intesa con il Governo e con le altre Regioni coinvolte, un piano straordinario per la competitività del settore degli elettrodomestici.

C’è poi un passaggio di respiro europeo: il Governo viene sollecitato ad aprire in sede UE una verifica sul funzionamento del CBAM — il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che applica un prezzo alle emissioni dei prodotti importati — e sulle eventuali distorsioni che penalizzano la produzione europea.

«Non si può restare silenti davanti a quello che succede a Solaro e nel resto del Paese», ha dichiarato Diana De Marchi, consigliera metropolitana delegata al lavoro: «La Città metropolitana si impegna a fare tutto quello che è in suo potere per cercare di risolvere positivamente questa vertenza».

Cosa significa per il territorio

Solaro è un comune di confine dell’area nord-ovest della Città metropolitana, ai margini del Saronnese, e lo stabilimento di elettrodomestici è tra i principali datori di lavoro industriali della zona: un ridimensionamento di questa portata avrebbe ricadute ben oltre i cancelli della fabbrica, sull’indotto e sui comuni vicini.

Non è la prima volta che l’ente di area vasta interviene sui temi del lavoro: nelle scorse settimane aveva segnalato le criticità del sistema regionale di collocamento disabili SIUL68 e diffuso i dati sulle dimissioni dei neogenitori nell’area milanese. La mozione su Electrolux non ha effetti vincolanti sull’azienda, ma impegna formalmente il Sindaco metropolitano a portare la voce del territorio ai tavoli dove la partita si gioca davvero: Regione, Governo e Bruxelles.