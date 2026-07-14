Ciclovia VENTO: a Binasco il nuovo ponte sull'Alzaia

Demolizione e ricostruzione del ponte di Binasco lungo l'Alzaia Naviglio Pavese: tre mesi di lavori, 150mila euro e passaggio largo 3,5 metri.

Chi pedala da Milano verso Pavia lungo il Naviglio Pavese conosce bene l’ostacolo: il piccolo ponte di Binasco, sull’Alzaia Naviglio Pavese, era già chiuso al transito per il grave degrado delle assi di pavimentazione. In questi giorni sono partiti i lavori di demolizione e ricostruzione. Fonte: Città Metropolitana di Milano.

Il manufatto si trova lungo la ciclovia VENTO (nel suo tratto Milano-Pavia) e lungo l’itinerario ciclabile del fiume Po: due percorsi di lunga percorrenza che passano proprio di lì, oltre a essere il collegamento quotidiano di chi si sposta tra i Comuni a sud del capoluogo.

Come sarà il nuovo ponte

L’intervento prevede la completa demolizione del ponte in legno esistente e la ricostruzione con materiali più duraturi e a bassa manutenzione: struttura in acciaio e rivestimento in plastica riciclata certificata “Seconda Vita”, resistente all’acqua e all’umidità tipiche dell’ambiente fluviale.

Cambiano anche le dimensioni: la sezione carrabile sarà allargata a 3,5 metri, in linea con gli standard nazionali delle ciclovie, per reggere l’aumento dei flussi di ciclisti e pedoni — sia negli spostamenti quotidiani sia nel tempo libero e nell’attività sportiva.

I lavori dureranno circa tre mesi e sono interamente finanziati dalla Città Metropolitana di Milano, per un importo complessivo di circa 150.000 euro.

Come si passa durante il cantiere

Nel frattempo la continuità dell’itinerario ciclabile è garantita da una deviazione, con l’installazione di un semaforo a chiamata sulla provinciale SP ex SS35 dei Giovi, in prossimità del centro abitato di Binasco. Serve ad attraversare in sicurezza un asse stradale molto trafficato: è il punto a cui prestare attenzione per chi percorre l’Alzaia nei prossimi mesi.

Il tassello nel Biciplan Cambio

L’opera si inserisce nel quadro più ampio del Biciplan Cambio, la rete di 750 km di piste ciclabili che, una volta ultimata, collegherà tutti i 133 Comuni della Città Metropolitana. Su quelle stesse linee l’ente ha avviato di recente anche i box sicuri per bici, e-bike e monopattini.

«L’impegno della Città Metropolitana di Milano è quello di rafforzare le modalità di trasporto sostenibili e l’intermodalità», dichiara la consigliera delegata alla Mobilità Daniela Caputo, che si scusa «sin d’ora per i disagi arrecati» e si dice certa che «al termine dei lavori il territorio potrà beneficiare di un’infrastruttura più sicura, moderna e duratura».

Il Naviglio Pavese parte dalla Darsena, nel cuore dei Navigli: l’alzaia è uno degli itinerari ciclabili più battuti in uscita dalla città. Per orientarsi tra mezzi pubblici, sharing e bici resta utile la guida su come muoversi a Milano.