Raccolta differenziata Milano: Amsa nel Municipio 9

Terza edizione di “Un sacco et(n)ico”: Comune e Amsa coinvolgono circa 200 negozi del Municipio 9, con brochure in italiano, cinese e arabo.

Parte dal Municipio 9 la terza edizione di “Un sacco et(n)ico”, l’iniziativa con cui Comune di Milano e Amsa cercano di migliorare la raccolta differenziata delle utenze commerciali. Il progetto coinvolgerà gradualmente circa 200 attività della zona nord della città. Lo comunica il Comune di Milano.

L’incontro con i commercianti

Il primo appuntamento si è svolto il pomeriggio del 23 luglio con Elena Grandi, assessora all’Ambiente e al Verde, Anita Pirovano, presidente del Municipio 9, e Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa, società del Gruppo A2A. Ai negozianti sono state fornite indicazioni pratiche sulle modalità corrette di conferimento dei rifiuti; contestualmente è stato verificato l’utilizzo dei contenitori.

Al tavolo, insieme ai rappresentanti di Amsa, hanno lavorato anche mediatori culturali, che hanno dialogato con gli esercenti sulla riduzione dello spreco alimentare e sulla necessità di una collaborazione attiva tra chi sta dietro il bancone e chi entra nel negozio.

Brochure in italiano, cinese e arabo

Il tratto distintivo del progetto — da cui il nome — è l’approccio linguistico: sono state distribuite brochure multilingua in italiano, cinese e arabo, pensate per le utenze non madrelingua italiana. È una scelta che riconosce un fatto molto concreto del commercio di vicinato milanese: bar, minimarket, alimentari e ristoranti sono spesso gestiti da esercenti stranieri, e le regole della differenziata — quale sacco, quale giorno, quale contenitore — restano di fatto inaccessibili se comunicate in una lingua sola.

Le vie e i quartieri coinvolti

L’attività si concentrerà sulle aree di via Imbonati e via Pellegrino Rossi, oltre che sulle principali strade del Municipio: via Tartini, via Cialdini, via Ornato, via Astesani, via Don Bartolomeo Grazioli e via Menabrea. Il Municipio 9 è il settore nord di Milano e comprende quartieri densamente abitati come Affori, Niguarda, Dergano, Bovisa e Isola: aree con una fitta rete di negozi di strada, dove i rifiuti commerciali finiscono sul marciapiede e pesano direttamente sul decoro urbano.

Cosa dicono Comune e Amsa

«Prosegue il nostro impegno per far crescere la raccolta differenziata in città», commenta l’assessora Grandi, sottolineando che iniziative come questa «aiutano i commercianti a gestire correttamente gli scarti» e che «la partecipazione di tutte e tutti è essenziale».

Per Marcello Milani i commercianti «rappresentano un presidio prezioso nei quartieri e possono dare un contributo concreto alla diffusione di buone pratiche»: l’obiettivo dichiarato è rafforzare la collaborazione tra Amsa, esercenti e cittadini mettendo a disposizione informazioni e strumenti.

Le edizioni precedenti di “Un sacco et(n)ico” hanno già coinvolto centinaia di esercizi commerciali con attività di informazione e sensibilizzazione. Sul fronte della differenziata milanese abbiamo raccontato anche l’avvio della raccolta dei rifiuti tessili nei negozi e il conferimento delle capsule di caffè in alluminio nel sacco giallo.