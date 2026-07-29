BASE Milano aperta ad agosto: rifugio climatico e culturale

BASE resta «Aperta per Ferie»: bocce, dj set, karaoke, cinema e concerti tutta l'estate. Un rifugio climatico e sociale per chi rimane in città ad agosto.

Chi resta a Milano ad agosto avrà un luogo in più dove trovare fresco, musica e compagnia. BASE Milano, lo spazio pubblico del Comune dedicato a progetti culturali e sociali, non chiude per la pausa estiva: con il programma «Aperta per Ferie» resta un posto da abitare ogni giorno, tra musica, cinema, incontri, danza e aperitivi. Lo comunica il Comune di Milano.

Il programma: bocce, dj set e stand-up comedy

Il cartellone estivo mette insieme un campo da bocce indoor, dj set, karaoke, danza, stand-up comedy e concerti. La novità di quest’estate è La Bocciofila, progetto di AUT, Studio GISTO e Hypereden che porta nel cortile di BASE uno dei rituali più popolari della tradizione italiana: più che un campo da gioco, un «dispositivo di socialità» ispirato alle storiche bocciofile di quartiere, pensato come spazio conviviale aperto a tutte le generazioni. Il calendario dettagliato degli appuntamenti è pubblicato sulla pagina di Yes Milano.

Un rifugio climatico per chi resta in città

L’iniziativa risponde a una richiesta precisa dell’Amministrazione: offrire un luogo sicuro, aperto e accessibile che funzioni anche da rifugio climatico, culturale e sociale per chi passa luglio e agosto in città. È lo stesso filone di interventi contro il caldo urbano di cui fa parte l’avviso «Oasi Urbane» per una Milano più fresca, e si affianca ai palinsesti estivi diffusi nei quartieri come Milano è Viva 2026.

«Rimanere presidio urbano anche nel periodo estivo è il pezzo che mancava», commenta l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello, che descrive BASE come «un presidio di socialità e di cultura, un luogo vivo, aperto, inclusivo», punto di riferimento per i giovani milanesi e modello studiato anche all’estero.

Cos’è BASE Milano

BASE è nato da un intervento di rigenerazione urbana negli ex stabilimenti industriali dell’Ansaldo, in zona Tortona, e ha da poco festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Ospita regolarmente eventi pubblici e iniziative dell’Amministrazione: qui, ad esempio, si è presentata l’Alleanza per la grande età, il patto civico del Comune sulla longevità.

Informazioni utili

Le attività di «Aperta per Ferie» proseguono per tutta l’estate, agosto compreso, con ingresso negli spazi di BASE. Per orari e singoli eventi il riferimento è la pagina dedicata su Yes Milano, il portale ufficiale degli eventi milanesi. Per altre idee su concerti, mostre e rassegne estive c’è la nostra guida sempre aggiornata su cosa fare a Milano.