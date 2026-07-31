Castello Sforzesco aperto fino alle 19:30 tutto agosto

Dal 1° agosto il Castello Sforzesco resta aperto fino alle 19:30: dalle 17:30 biglietto a metà prezzo per Museo d'Arte Antica e Pietà Rondanini.

Due ore in più al giorno per visitare il Castello Sforzesco: da sabato 1° agosto, e per tutto il mese, il monumento resterà aperto ogni giorno fino alle 19:30, con un’estensione di due ore rispetto all’orario consueto. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa cambia dal 1° agosto

Milano aderisce alle aperture straordinarie promosse dai Ministeri della Cultura e del Turismo per prolungare gli orari di alcuni dei principali luoghi della cultura italiani. In città l’iniziativa riguarda il Castello, uno dei monumenti più visitati: nell’ultimo anno i suoi musei hanno registrato mezzo milione di ingressi. L’operazione si svolge in contemporanea con Roma, dove ad agosto vengono prolungati gli orari di Colosseo e Pantheon.

Biglietto a metà prezzo nella fascia serale

Nella fascia di estensione dell’orario, dalle 17:30 alle 19:30, si entra con tariffa scontata della metà: 5 euro il biglietto intero, 2,50 euro il ridotto. In quelle ore sarà possibile accedere alle sale del Museo di Arte Antica e ammirare la Pietà Rondanini di Michelangelo. Orario prolungato anche per la mostra gratuita «Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring», allestita nelle Salette della Grafica.

«Estendere fino alle 19:30 l’apertura del Castello Sforzesco significa offrire a milanesi e turisti un’occasione in più per visitare uno dei luoghi simbolo della città, anche nelle ore meno calde e in una fascia oraria più compatibile con il lavoro», dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Non solo musei: la sera c’è il cinema

L’offerta di agosto non si ferma alle sale espositive: nel Cortile delle Armi prosegue anche in serata il grande cinema gratuito all’aperto, parte del cartellone di Estate al Castello 2026, la rassegna che fino al 9 settembre porta al Castello musica, teatro e proiezioni sotto le stelle.

Informazioni utili

Il Castello Sforzesco si trova in piazza Castello, a due passi dal Parco Sempione: la fermata della metropolitana più vicina è Cairoli (M1), comode anche Cadorna (M1-M2) e Lanza (M2). Con il nuovo orario estivo la visita diventa praticabile anche dopo il lavoro: l’ingresso ai musei resta possibile fino alle 19:30 per tutto il mese di agosto, tutti i giorni.