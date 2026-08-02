Spazi ZEROSEI Milano: due nuovi a San Siro e Quarto Oggiaro

Due nuovi Spazi ZEROSEI gratuiti in via Stratico e via Arsia per bambini fino a 6 anni e famiglie: attività al via nei primi mesi del 2027.

Milano avrà due nuovi Spazi ZEROSEI, i luoghi gratuiti dedicati a bambine e bambini fino a sei anni e alle loro famiglie: uno in via Stratico, nel Municipio 7, e uno in via Arsia, nel Municipio 8. Lo comunica il Comune di Milano, che ha annunciato l’avvio dei lavori per l’allestimento. Le attività partiranno nei primi mesi del 2027.

Dove nascono i due nuovi spazi

Lo Spazio di via Stratico sorgerà nel quartiere Selinunte, in locali di proprietà comunale adiacenti al nido e alla scuola dell’infanzia comunali. Quello di via Arsia, a Quarto Oggiaro, occuperà anch’esso locali comunali accanto alla scuola dell’infanzia. In entrambi i casi si tratta quindi di edifici già a vocazione educativa, in due zone di periferia — San Siro a ovest e Quarto Oggiaro a nord-ovest — che il Comune indica come destinatarie dell’intervento.

La rete ZEROSEI sale a sei sedi

Con queste due aperture la rete cittadina arriverà a quota sei. Oggi ne fanno parte il LABZEROSEI del parco Trotter e gli Spazi già attivi in via Anselmo da Baggio, in via Feltre e in via Lope de Vega: i quattro presidi che d’estate restano aperti con laboratori e giochi gratuiti.

Le iniziative dei due nuovi spazi saranno “in continuità e coerenza” con quelle già in corso: gratuite, rivolte ai bambini fino a sei anni e alle famiglie, con un palinsesto di eventi, laboratori, giochi e incontri e alcune proposte specifiche di supporto alla genitorialità.

Chi finanzia: i progetti NOVA e Grow Up

I due interventi arrivano da due percorsi distinti. Via Stratico nasce dall’adesione del Comune, come partner istituzionale, al programma “NOVA - Poli di Comunità 0/6”, promosso da un’alleanza di fondazioni: De Agostini, Agnelli, Edoardo Garrone, Paolo Bulgari, Pietro Pittini e The Human Safety Net. Lo stesso programma sostiene progetti educativi, sociali e culturali anche a Bari, Roma, Genova e Savona.

Via Arsia rientra invece in “Grow up. Generare Reti di Opportunità per un Welfare di Prossimità”, progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito dell’iniziativa “Organizziamo la speranza”.

“Il Comune di Milano investe ancora in proposte educative gratuite dedicate a bambini e bambine fino a 6 anni e alle loro famiglie ampliando la rete degli Spazi ZEROSEI nei quartieri di San Siro e Quarto Oggiaro”, spiega la vicesindaca con delega all’Educazione Anna Scavuzzo, che parla di un’opportunità “molto apprezzata dalle famiglie e dai più piccoli” e dell’intenzione di promuoverla “in tanti quartieri della città”.

Cosa cambia per le famiglie

Gli Spazi ZEROSEI non sono nidi né scuole dell’infanzia: sono luoghi di gioco e socialità per i bambini insieme a un adulto di riferimento, con attività gratuite. Non sostituiscono quindi i servizi educativi comunali, per i quali restano le consuete iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, ma ampliano l’offerta pomeridiana e di fine settimana nei quartieri.

Il calendario delle attività, i giorni e gli orari delle due nuove sedi non sono ancora stati resi noti: il Comune ha indicato per ora soltanto l’avvio nei primi mesi del 2027.