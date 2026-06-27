Musei civici gratis per 250 over 65 a Milano

Dal 30 giugno al 15 settembre 250 over 65 segnalati dagli sportelli WeMi avranno ingressi gratuiti e visite guidate nei musei civici di Milano.

Un’estate tra capolavori e collezioni cittadine per chi resta in città. Dal 30 giugno al 15 settembre alcuni musei civici di Milano mettono a disposizione ingressi gratuiti e visite guidate dai conservatori e dalle conservatrici, dedicate a 250 persone over 65. L’iniziativa, intitolata “Tesori e scoperte senza tempo. Segreti e capolavori dei musei civici”, nasce dalla collaborazione tra gli assessorati al Welfare e Salute e alla Cultura. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi può partecipare

I posti sono riservati a 250 cittadine e cittadini over 65, individuati attraverso gli sportelli sociali WeMi presenti nelle Case di Quartiere e accompagnati durante le visite da operatori sociali e volontari. Non si tratta quindi di un’apertura libera, ma di un percorso pensato per chi è già seguito dai servizi: l’obiettivo dichiarato è contrastare la solitudine e favorire la socialità delle persone anziane e fragili che trascorrono l’estate a Milano, in un periodo dell’anno in cui il sostegno delle reti familiari può risultare più debole.

I musei coinvolti

Il programma attraversa diversi luoghi della cultura cittadina. A Palazzo Morando si potrà visitare la mostra “The Gentleman – Stile e gioielli al maschile”. Al Castello Sforzesco sono aperti il Museo degli Strumenti Musicali, le Salette della Grafica con la nuova mostra “Passione e disegno”, la Pinacoteca, il Museo d’Arte Antica e la Galleria Antico Egitto.

A completare il percorso ci sono l’Acquario Civico, il Centro di Alti Studi sulle Arti Visive CASVA al QT8, la sezione di Mineralogia del Museo di Storia Naturale, il Museo del Risorgimento e il Museo del Novecento. Una selezione che spazia dall’arte antica alla scienza fino al design e alla musica, pensata per offrire occasioni di scoperta diverse a ogni partecipante.

Cultura e welfare insieme

L’iniziativa rientra nel più ampio programma Milano Aiuta Estate, il piano con cui il Comune assiste anziani e persone fragili nei mesi caldi attraverso monitoraggio telefonico, spazi freschi e attività di quartiere. Le visite ai musei ne rappresentano la componente più legata alla socialità e alla cultura.

“Sostenere le persone anziane in difficoltà durante il periodo estivo significa non solo garantire risposte ai bisogni di assistenza, ma anche accompagnarle in una fase dell’anno in cui il rischio di isolamento può aumentare” — dichiarano gli assessori Lamberto Bertolé (Welfare e Salute) e Tommaso Sacchi (Cultura), che annunciano l’intenzione di consolidare e sviluppare il progetto nei prossimi anni. Per scoprire le altre proposte culturali della città si può consultare la nostra pagina su cosa fare a Milano.