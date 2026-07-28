Ztl Isola: multe dal 7 settembre con le telecamere

Dal 7 settembre scattano le sanzioni ai varchi della Ztl Isola, attiva ogni giorno dalle 19.30 alle 6. Chi è derogato e come registrare la targa.

Finisce il periodo di rodaggio: da lunedì 7 settembre entra in vigore il sanzionamento elettronico nella Ztl Isola, con il sistema di telecamere installate ai varchi di accesso che inizierà a rilevare le infrazioni a tutti gli effetti. Lo comunica il Comune di Milano.

La disciplina della zona a traffico limitato resta invariata: è attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6.00 e prevede una serie di deroghe per residenti, domiciliati, lavoratori e specifiche categorie di veicoli.

Residenti e domiciliati: pass digitale automatico

I veicoli di residenti e domiciliati all’interno della Ztl che hanno già un pass sosta sono stati associati automaticamente a un pass digitale per la Ztl Isola, consultabile nel Fascicolo del Cittadino. Chi non ha un pass sosta deve invece registrare il proprio veicolo sul portale del Comune: stessa procedura per i proprietari o titolari di box e posti auto interni all’area.

Accedono senza ulteriori adempimenti ciclomotori e motoveicoli, taxi e veicoli NCC, i mezzi al servizio di persone con disabilità titolari di contrassegno e i veicoli già autorizzati o derogati d’ufficio, come ambulanze e mezzi di soccorso.

Chi ha un pass sosta valido nelle aree limitrofe Filoviaria 9 o Filoviaria 10 ed è entrato prima dell’attivazione della Ztl può restare in sosta nell’area Isola durante gli orari della disciplina e uscire regolarmente.

Accompagnatori e over 75

Residenti e domiciliati nella Ztl o nelle aree pedonali interne di via Pepe, via Borsieri, via Toce e piazza Minniti possono autorizzare una volta al giorno l’ingresso di un veicolo di accompagnamento, per il tempo strettamente necessario. La richiesta va fatta prima dell’ingresso dal Fascicolo del Cittadino e vale solo per il transito nella Ztl, non per le aree pedonali interne.

Dalla fine di giugno è attiva un’agevolazione per residenti e domiciliati dai 75 anni in su: possono registrare in anticipo la targa di un familiare, accompagnatore o caregiver abituale. L’autorizzazione dura un anno ed evita la richiesta giornaliera; la registrazione si fa al Comando Decentrato di Polizia Locale – Zona 9.

Le nuove deroghe registrabili dal 27 luglio

Dopo il confronto con residenti e attività economiche, dal 27 luglio è aperta la registrazione con SPID o CIE sul portale del Comune per le categorie introdotte a luglio: lavoratori turnisti e titolari o gestori delle attività interne alla Ztl con abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10 (un veicolo a testa i primi, uno per attività i secondi), imprese di pulizia e manutenzione degli edifici, produttori e rivenditori di pane e pasticceria fresca, operatori dello sharing per i mezzi di servizio, imprese della grande distribuzione e dell’autotrasporto che consegnano acquisti online, distributori di quotidiani e periodici.

Autorimesse commerciali accreditate e strutture ricettive registrano invece direttamente le targhe dei clienti, come già accade nella Ztl Quadrilatero. Non serve registrazione per i furgoni isotermici o coibentati che riforniscono bar e ristoranti dell’area: transito e sosta negli stalli dedicati sono consentiti per il tempo di carico e scarico.

Cosa cambia in pratica

Fino al 6 settembre i varchi continuano a rilevare i passaggi senza conseguenze; dal 7 settembre l’accesso non autorizzato negli orari della Ztl diventa sanzionabile. Chi rientra in una delle categorie derogate ha quindi poco più di un mese per mettersi in regola, verificando nel Fascicolo del Cittadino se il pass digitale è già attivo.

La Ztl è partita il 20 aprile con il pre-esercizio, ampliato poi dalle nuove regole per turnisti e negozi approvate a luglio. Per il quartiere si veda la nostra guida all’Isola; per le altre limitazioni cittadine restano utili le pagine su Area C e Area B, oltre a quella su come muoversi a Milano.